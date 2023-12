(Di martedì 19 dicembre 2023) InC, dopo 4 sconfitte di fila, ilha esonerato l'allenatore Francesco Tomei. In pole position per lac'è...

In Serie C il Monterosi Tuscia Fc comunica l’esonero dell’ allenatore Roberto Taurino. La guida tecnica della prima squadra viene... (calciomercato)

In Serie C il Renate ha esonerato l' allenatore Massimo Pavanel. Al suo posto arriva il tecnico Alberto Colombo (ex Pro Patria, Reggiana,... (calciomercato)

iPhone 16: arriveranno tutti con il tasto ''cattura''. Ecco come funzionerà

Apple con ogni probabilità presenterà a settembre 2024 la nuovadi iPhone 16 . Questa potrebbe essere caratterizzata da significative innovazioni, tra cui l'... La presentazioneè ...

Serie A, Casini: 'Supercoppa ufficiale 18-19 e 22 gennaio. Decreto Crescita abolito, da gennaio non varrà' Calciomercato.com

Manca poco al ritorno di un’amata serie tv: svelata la data di inizio, ora è ufficiale Abruzzo Cityrumors

MotoGP | Uccio: "Ho strappato un'opzione per Bezzecchi, doveva decidere lui"

Per tanti anni è stato noto soprattutto per essere l'amico o il braccio destro di Valentino Rossi, ma da quando la VR46 è sbarcata in MotoGP Alessio Salucci, per tutti "Uccio", ha dimostrato di essere ...

Serie C, UFFICIALE: salta la panchina del Monopoli

In Serie C, dopo 4 sconfitte di fila, il Monopoli ha esonerato l'allenatore Francesco Tomei. In pole position per la panchina c'è Calabro, favorito su Taurino e Raffaele.