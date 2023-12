Serafini | «Inter corazzata che va avanti sola Sorteggio buono»

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 dicembre 2023) Lucaha parlato del momento dell’e delle risorse a disposizione di Simone Inzaghi. Il giornalista dice questo su Sportitalia.– Lucacommenta: «L’ha beccato una squadra costruita per metterla in difficoltà. Quando fai un gol all’Atletico Madrid però dopo loro vanno in grande difficoltà. Se i nerazzurri prendono gol possono recuperare, quindi credo sia una doppia sfida alla portata. Inzaghi? Aiutato anche da Marotta, lo ha sostenuto nel non fare certe scelte nei cambi. Quest’estate era difficile pensare che si fossero rinforzati con Thuram e senza Dzeko e Lukaku, invece sta andando tutto bene. La rosa è costruita per avere meno scuse possibili nello sbagliare. Il problema è che ha solo due attaccanti. L’è unache ...