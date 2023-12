Sentenza Saman | ergastolo ai genitori assolti i cugini

Leggi su notizie

(Di martedì 19 dicembre 2023) I giudici non hanno avuto dubbi per emettere la condanna per ll’omicidio della porvera 18enne pachistana. Dati anche 14 anni allo zio Pochi dubbi c’erano e pochi dubbi ci sono stati. Per l’omicidio della poveraAbbas, i giudici hanno dato l’per Shabbar Abbas e la moglie Nazia Shaheen, i duedi, la giovane 18/enne uccisa tra la notte del 30 aprile e il primo maggio del 2021 a Novellara.Abbas insieme al padre Shabbar condannato all’per il suo omicidio (Ansa Notizie.com)Non solo. Oltre all’ai dueche hanno ucciso barbaramente la povera ragazza, si crede sia stato materialmente il padre con la madre che ha assistito a tutto e non ha fatto nulla, è stato condannato a 14 anni anche Danish ...