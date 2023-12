Sentenza Saman Abbas oggi | il padre in Aula | Non l' ho uccisa io | ma lei era bugiarda | era contenta di sposare il cugino

(Di martedì 19 dicembre 2023)martedì 19 dicembre 2023, ilha parlato inrilasciando delle dichiarazioni spontanee in Corte di Assise. Nel pomeriggio si attende il verdetto del processo per omicidio e soppressione di cadavere. Ecco chi sono i cinque imputati familiari della vittima: il

Saman Abbas, il padre: 'Nozze non erano combinate, lei era contenta'

Il padre di, uccisa a 18 anni la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, parla come un fiume in piena nel giorno in cui è attesa ladel processo per l'omicidio di sua figlia. 'È ...

Saman Abbas, il padre piange in aula: “Era il mio cuore, non l'ho uccisa io”. Oggi la sentenza il Resto del Carlino

Saman, oggi la sentenza del processo. Il padre: "Su di me solo falsità" Gazzetta di Parma

Saman, oggi la sentenza sull'omicidio. Il papà in lacrime davanti ai giudici: «Era il mio cuore, non l'ho uccisa». Chiesto l'ergastolo

Omicidio Saman. Si attende per il pomeriggio la sentenza del processo sulla morte della diciottenne uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara e che proprio ieri ...

Processo Saman: ore di attesa per la decisione della giuria. Il padre: “Non l’ho uccisa io”. VIDEO

REGGIO EMILIA – Erano le parole più attese, anche perché le ultime prima che la Corte d’Assise si ritiri per uscire poi dalla camera di consiglio con la sentenza di primo grado del processo per l’omic ...