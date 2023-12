Sentenza Saman Abbas | ergastolo ai genitori | 14 anni allo zio Danish | assolti e rilasciati immediatamente i cugini

È arrivata, dopo oltre quattro ore di camera di consiglio, la sentenza dei giudici della Corte d’Assise di Reggio Emilia nell'ambito del processo per ... (tg24.sky)

Sentenza Saman - ergastolo ai genitori assolti i cugini

I giudici non hanno avuto dubbi per emettere la condanna per ll’omicidio della porvera 18enne pachistana. Dati anche 14 anni allo zio Pochi dubbi ... (notizie)