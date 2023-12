Selvaggia Lucarelli risponde a Fedez | “Io non ho fatto niente? Non è vero | vi ho fatto donare 1 milione”

Leggi su tpi

(Di martedì 19 dicembre 2023): “Vi horeplica ache aveva accusato la giornalista di non avernulla in materia di beneficenza a differenza di lui e sua moglie Chiara Ferragni. Il rapper, infatti, in una serie di stories sul suo profilo Instagram si era scagliato contro, definendola “non giornalista” e affermando: “Non perde l’occasione per buttare merda su una cosa che ha salvato vite. Io e mia moglie abbiamo raccolto 4 milioni di euro. Preso dalla frenesia, ho sbagliato alcuni dati”. “La ‘non giornalista’ ha detto che io ho donato ad un ospedale ...