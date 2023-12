Selvaggia Lucarelli ricorda un altro scivolone di Chiara Ferragni | il caso delle uova di Pasqua

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 19 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una navventura? L’indiscrezioneattraverso i suoi canali social e attraverso un articolo del Fatto Quotidiano ha reso pubblico che in realtà quello del Pandoro Balocco potrebbe essere il primo di altri scandali. Quali? Per esempio tra 2021 e 2022 le tanto criticatedidi Dolci Preziosi di. Lache è stata la prima ad attenzionare l’irregolarità riguardo le donazioni del Pandoro Balocco-, ora torna alla riscossa con nuovi dubbi e ...