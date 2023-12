Selvaggia Lucarelli e il fuorionda a Ballando con le Stelle | insulti pesanti ad una concorrente

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 19 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionecon le- Sul web spunta undiche ha fatto discutere gli utenti. Cosa avrà detto di eclatante l’opinionista? A quanto pare si è sentita offesa dall’atteggiamento di una exdel programma. Nella scorsa puntata infatti, è stata invitata come ospite di Milly Carlucci, la vincitrice della scorsa edizione. Stiamo parlando di Luisella Costamagna: la donna si era ritirata a causa di un infortunio, per poi essere ripescata in semifinale. Il suo percorso è noto anche ...