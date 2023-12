«Sei in punizione | mandami una foto nuda» | il giocatore di pallavolo sotto inchiesta per pornografia minorile

Leggi su open.online

(Di martedì 19 dicembre 2023) La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio del pallavolista Stefano Catena per. Ilè accusato di aver chiesto a una ragazzina di 11 anni, che allenava,in cui era ritratta. Lo avrebbe fatto allo scopo di «punirla» di piccoli atti di autolesionismo. Catena, 31 anni e attualmente senza squadra, ha giocato a Roma, Mondovì e Civitavecchia. A spiegare la vicenda, racconta l’edizione romana del Corriere, è stata proprio la ragazzina in una testimonianza: «I miei genitori stavano attraversano un momento difficile e io avevo paura che fosse colpa mia. Per questo mi graffiavo, mi facevo piccoli tagli. L’allenatore si arrabbiava e mi ordinava di mandargli una miaogni volta che lo facevo: era un castigo». Il ...