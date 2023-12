(Di martedì 19 dicembre 2023) (Adnkronos) -, 19 dicembre 2023- «Laè una procedura illegale e soprattutto pericolosa per il benessere psico fisico dei ragazzi, che può rafforzare nell'adolescente l'idea di essere “nato nel corpo sbagliato” e spingerlo a cambiare nome o addirittura al “cambio di sesso”, anche con bombardamenti ormonali e interventi chirurgici. Chi si prenderà la responsabilità di rischiare di cagionare a minori danni psicofisici traumatici e in alcuni casi irreversibili? E' di pochi mesi fa il caso, in Spagna, della giovane Susana Domínguez, che ha denunciato una clinica finanziata con soldi pubblici per averle prescritto ormoni sessuali incrociati a 16 anni e aver eseguito sul suo corpo un'isterectomia a 19 anni senza adeguate informazioni su rischi e conseguenze. O ancora il caso della mamma Jessica Konen, che ha ottenuto un ...

Il ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato i Quadri di riferimento per la valutazione della prova orale del Concorso per docenti di ... (orizzontescuola)

Il ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato i Quadri di riferimento per la valutazione della prova orale del Concorso per docenti di ... (orizzontescuola)

Mirko Lupo Olcelli , giovanissima promessa dello sci, è morto questa mattina in un incidente stradale. Lo scontro è avvenuto alle 8:54 a Valfurva, in ... (thesocialpost)

Consegnate le borse di studio messe in palio dal comune di San Lorenzo Nuovo

... per la Dirigente infatti in unamoderna dove è necessario sostenere chi è più in difficoltà ... organizzati congiuntamente dal Comune, dalla locale ASS.neLoco e dalla La Parrocchia di San ...

Concorso docenti scuola infanzia e primaria 2023 (PNRR) [SPECIALE] FLC CGIL

Slitta ancora l'apertura della nuova scuola primaria di Motteggiana La Gazzetta di Mantova

Scuola. Pro Vita Famiglia: deplorevole adozione Carriera Alias in Istituto Gentileschi a Milano

Inoltre, come rivelato da Noto Sondaggi per conto di Pro Vita & Famiglia, l’80% degli italiani è contro l’indottrinamento gender nelle scuole. Ma non solo in Italia, a causa dei danni causati agli ...

A CASARGO IL PRESEPE VIVENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “ROVEDA”

Utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Lo facciamo per migliorare l'esperienza di navigazione e per mostrare annunci personalizzati. Il co ...