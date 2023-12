Scopri il trucco per condividere la password di Netflix fuori casa | ecco come fare

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 19 dicembre 2023) Sei un fan accanito die vorresti dividere il costo dell'abbonamento con i tuoi amici? Non temere, abbiamo la soluzione giusta per te!è diventato il punto di riferimento per l'intrattenimentolingo per milioni di persone in tutto il mondo. Con un costo mensile abbordabile e una vasta gamma di film e serie TV in streaming,ha sempre qualcosa di nuovo da offrire. La Limitazione della Condivisione dellaC'è stata però una limitazione sulla condivisione dellache ha lasciato un po' di amaro in bocca a molti abbonati. Prima, infatti, era comuneun solo abbonamento con amici o parenti, senza limitazioni. Maha deciso di porre fine a questa pratica, per evitare perdite di abbonati e, di ...