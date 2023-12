Scontro tra auto e scooter alla rotatoria | 15enne pontino in gravi condizioni

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pubblicato il 19 Dicembre, 2023 E’ di un ferito, purtroppo in, il bilancio delloavvenuto nel tardo di oggi lungo via del Lido, all’interno dellacon lo svincolo della strada statale Pontina. Per cause al vaglio della Polizia Locale, arrivata sul posto per effettuare i rilievi e gestire la viabilità, un’, Lancia Ypsilon, condotta da un 70enne si è scontrata con un ciclomotore guidato da una quindicenne. La caduta del giovane è stata rovinosa tanto che l’adolescente ha riportato traumi tali da richiedere l’immediato trasporto in ospedale con l’urgenza riservata ai codici rossi. Non sono mancati i disagi per la viabilità, letteralmente paralizzata a causa della chiusura delladurante gli accertamenti. NB: foto di archivio