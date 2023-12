Scommesse live | truffa clamorosa | sapevano già i risultati

Leggi su ilveggente

(Di martedì 19 dicembre 2023), laè davvero. Ecco come riuscivano a sapere prima ied a sbancare, in questo modo, i bookmaker Un’enormealle giocatescoperta in Spagna. Una di quelle che sono quasi “un sogno” per gli scommettitori. Ma qui parliamo di criminalità organizzata, con degli arresti già fatti, e con altri che potrebbero scattare nel corso dei prossimi mesi. Quindi non è un sogno, ma un incubo. Laè incredibile (AnsaFoto) – Ilveggente.itIl sogno, semmai, sarebbe quello di immaginare come finiscono le partite e poi giocarle e centrarle. Ma fortunatamente lo sport non è una scienza esatta e il gusto è proprio questo. Qui parliamo di un’associazione a delinquere – spiega El Pais – che con un sistema clamoroso ...