Sci di fondo | l’Italia maschile sinora “ha sparato a salve” I primi veri botti attesi al Tour de Ski

Leggi su oasport

(Di martedì 19 dicembre 2023)dello sci diarriva al Santo Natale senza aver ottenuto alcun podio, annotando un marcato bilancio in rosso rispetto all’inizio di stagione 2022-23, quando viceversa erano arrivati piazzamenti nelle prime tre posizioni in serie. Uno 0-4 causato soprattutto da una competitività di Federico Pellegrino inferiore a quella di dodici mesi orsono. Il veterano valdostano non era partito male. Anzi, l’inizio era stato notevole. Il quarto posto nella sprint a tecnica classica di Kuusamo sembrava poter essere il prodromo di un inizio d’inverno da protagonista. Non è andata così. Vuoi perché il calendario ha proposto format non sempre amici, vuoi perché si è messo di mezzo un malanno. Capita. È inutile farne un dramma. L’infortunio di Simone Mocellini, impossibilitato a gareggiare, non ha aiutato la causa azzurra, alla ...