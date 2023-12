Sci alpino | Italia terza nella classifica per nazioni Donne scavalcate dalla Svizzera

Leggi su oasport

(Di martedì 19 dicembre 2023) Dopo una prima fase decisamente a rilento per colpa del maltempo (e delle conseguenti gare cancellate o riprogrammate), sta finalmente entrando nel vivo la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. Bilancio sin qui decisamente positivo in casa, trascinata dalle stelle Federica Brignone e Sofia Goggia ma capace di piazzare un acuto importante anche tra gli uomini con un redivivo Dominik Paris. Quando sono andate in archivio 7 competizioni maschili e 11 femminili, il movimento azzurro può sorridere anche per laposizione attualepercon un totale di 1883 punti, a -510capolista e a -337 dall’Austria. Abbastanza ampio il vantaggio sulle inseguitrici, con gli Stati Uniti distanti 668 punti e la Norvegia ...