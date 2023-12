Sci alpino | calendario Coppa del Mondo Madonna di Campiglio 2023 | orari | tv | streaming In programma lo slalom in notturna

Leggi su oasport

(Di martedì 19 dicembre 2023) L’ultima gara prima delle vacanze natalizie, come tradizione, sarà l’attesissimodidi. Anzi, per essere più precisi, loinche andrà a regalarci le consuete emozioni tutte da vivere sulla mitologica pista 3-Tre. Laddove vincono solo i più grandi tra i pali stretti. La gara si disputerà venerdì 22 dicembre e vedrà la prima manche prendere il via alle ore 17.45, quindi la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 20.45. Si tratterà solamente del secondodella stagione dopo la cancellazione per colpa della troppa neve di quello che si sarebbe dovuto disputare in Val d’Isere. Nell’unico precedente stagionale abbiamo assistito alla tripletta austriaca a Gurgl, per cui cosa dovremo attenderci dalla gara didi ...