Schianto alle porte della città | Luigi muore dopo 20 minuti di agonia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023) Grave incidente stamani a Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova. Pocole 11.30,delle, un apecar ed un’auto si sono scontrati per cause ancora da chiarire. Sul posto, l’incidente si è verificato in viale Europa, si sono precipitati i soccorsi ma per un 70enne non c’è stato nulla da fare: si è spento circa ventiil sinistro in cui è rimato coinvolto. A perdere la vita è statoDoro, ex postino molto conosciuto a Canneto sull’Oglio. >“Avete fatto cose gravi”. Amici, scatta il provvedimento immediato per Holden, Mida e Ayle. Rudy Zerbi furioso Standoprime informazioni sembra cheDoro fosse appena uscito dal negozio di ferramenta in via Europa ed era salito sul suo ...