Scherzi del mattone Così i cinesi si scoprono più poveri

Leggi su formiche

(Di martedì 19 dicembre 2023) Dalla crisi finanziaria alla crisi di un’intera classe il passo è breve se il Paese è la Cina. Che un terzo del Pil del Dragone, quello che risponde al nome di, fosse ormai in pieno smottamento è noto.come sono noti i numerosi tentativi, fin qui falliti, del governo di rianimare il comparto immobiliare nazionale. Ma forse qualcuno non aveva calcolato un fatto: il 70% deiè proprietario di casa. Questo significa che se un intero mercato collassa, come in effetti è avvenuto, il prezzo degli immobili si erode, facendo perdere ricchezza alle famiglie. Il discorso vale certamente per ogni economia avanzata. Ma se settesu dieci si ritrovano il proprio patrimonio deprezzato, allora a Pechino hanno un problema. Per esempio il fatto che il crollo delspazzando via la ...