Scampia e Piscinola | Carabinieri setacciano strade | 16enne denunciato

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023) Operazione: Denunce per armi, droga e minori coinvolti in attività illegali e pericolose Idella compagnia Vomero hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di. Durante le operazioni i militari, che hanno identificato 85 persone di cui 33 minori, hannoper porto abusivo di armi un 25enne del posto trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 18 centimetri. Per lo stesso reato dovrà affrontare un processo un 20enne, anche lui del posto, sorpreso con un manganello telescopico. Nel corso della notte ihannoanche un. Il ragazzo – sorpreso a via Aganoor – ...