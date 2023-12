Sassuolo | si ferma Defrel | leggera distrazione al soleo della gamba sinistra

Una assenza importante al centrocampo del Sassuolo , in vista della sfida con il Legge: mancherà infatti Matheus Henrique per un problema al bicipite ... (247.libero)

Fantacalcio, 17° giornata di Serie A campionato 2023/2024

...e pronostici MILANO - Il Natale si avvicina ma il campionato di Serie A 2023 - 2024 non si. ... In programma anche gli scontri salvezza- Genoa e Verona - Cagliari. Ricordiamo che tutte le ...

Altro infortunio, Messias si ferma di nuovo: problema muscolare, salta il Sassuolo Goal.com

Serie A: il Sassuolo ferma l'Inter, aggancio Milan - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Sassuolo – Genoa: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sassuolo - Genoa di Venerdì 22 Dicembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A ...

Giovanili - Vittorie clamorose di U18 e 16, vince l'U15, ko al 90' l'U17

UNDER 18 - Splendida prestazione in chiusura d'anno per il Torino di Rocca che a Orbassano surclassa i pari età del Frosinone per 8-1, segnando ben quattro gol per tempo: per i ...