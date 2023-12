Santa Marinella | Tidei | ” Lavoriamo per la crescita di questa città”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 19 dicembre 2023), 19 dicembre 2023- “Stiamo seguitando a lavorare per il bene e ladie le importanti delibere approvate nella seduta di consiglio di ieri sera vanno esattamente indirezione, dando delle risposte concrete alle esigenze della popolazione”. Lo ha dichiarato il sindaco Pietroal termine dell’assise cittadina. ” E’ stato infatti approvato l’ ultimo iter di natura urbanistica che porterà all’attuazione del progetto per la nascita del primo ospedale di comunità di. Si tratta di una iniziativa per la quale è stato già sottoscritto dalla precedente amministrazione comunale un protocollo d’intesa con la Asl Rm 4 e che porterà in un futuro molto prossimo enormi benefici in ...