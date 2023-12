SANREMO GIOVANI | AMADEUS COMPLETA IL CAST DEL FESTIVAL CON 3 CANTANTI EMERGENTI

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 19 dicembre 2023) Dopo una lunga rincorsa e una dura selezione il traguardo è adesso in vista: in palio 3 posti tra i Big di2024. Martedì 19 dicembre, alle 21.30 in diretta su Rai1,conduce la finale di: I FINALISTI I finalisti che sognano il palco dell’Ariston sono: Bnkr44, Clara, Dipinto, Fellow, GrenBaud, Jacopo Sol, Lor3n, Nausica, Omini, Santi Francesi, Tancredi e Vale LP. Accompagnati da una band di otto elementi. Tutti gli artisti in gara si esibiranno live dal Teatro del Casinò die saranno votati dal Direttore Artistico e dalla Commissione Musicale di. I primi tre classificati, come da Regolamento di2024, approderanno direttamente in gara ...