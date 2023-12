Sanremo Giovani 2024 | i Santi Francesi tornano alla ribalta | ecco dove li abbiamo già visti

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 19 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Asono tornati una vecchia conoscenza del pubblico italiano. Anche se nell’ultimo anno hanno latitato musicalmente, isono rimasti ben impressi nella mente degli appassionati di televisione e dei talent show. Infatti, il duo composto da Alessandro Des e Mario Francese, aveva già partecipato ad altri talent (e in un caso aveva addirittura vinto).quali sono e come sono arrivati finofinale di...