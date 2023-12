Sanremo Giovani 2024 | dove vederlo in tv e streaming

Leggi su cubemagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023)VEDERE. Martedì 19 dicembre 2023 si terrà la gara per determinare i cantanti delle Nuove Proposte che gareggeranno al Festival della Canzone Italiana il prossimo marzo. Ecco di seguitovedere la diretta in tv,e seguirla in radio. TUTTO SU #vedere le puntate in tv La Finale diandrà in onda martedì 19 dicembre 2023 in prima serata su Rai 1. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito raiplay.it/dirette/rai1, ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva....