Sanremo | Amadeus prepara la sorpresa | ci rieducano sul patriarcato

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tutto si può dire ma non che Ama,, M, non sia uno di parola. Lui non tradisce: sai sempre cosa aspettarti, il banale efferato. Se c’è un luogo comune, una solfa trita e ritrita, un cliché, una ipocrisia annunciata, è garantito al limon che te la ritrovi ae “Buonaseeera!”. E che cosa poteva portare, Ama, quest’anno, al Festival delle bestie (tra una trentina di righe ci arriviamo)? Eh? Che cosa? Ditemelo, maledetti! Ma è chiaro: la lotta ai femminicidi! Capito? Mama Ama lotta, lui con sti 4 trappettari tappetari, contro chi scanna le femmine. E, ovviamente, lotta anche al, che sarebbe: io posso dire che t’infilo una mano nelle cosce ma tu non puoi dire che tua moglie è tua moglie, perché è possesso; al limite, tua moglie è moglie di Paola Concia, di Luxuria. Tua, no. Banalità a ...