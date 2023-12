Sanremo | Amadeus cuore Inter | “Sono come Calhanoglu | aiuto e proteggo i miei cantanti”

Leggi su sportface

(Di martedì 19 dicembre 2023) “Le polemiche che accompagnano il Festival diinevitabili e non mi toccano, fanno parte del gioco”. Inizia così una conferenza stampa di, conduttore per la quinta volta consecutiva del Festival di, in cui, da noto tifoso dell’, ha usato un paragone per esprimere il rapporto che ha con iselezionati: “Nonio a essere al centro, lo è la musica: facendo un paragone calcistico e, daista, dico chee gioco per far segnare Lautaro Martinez o Thuram, per aiutarli e proteggerli. Per questo difenderò sempre ogni cantante che sale sul palco dell’Ariston”. SportFace.