Sanremo 2024 | Amadeus | “Sul palco Festival anche il tema dei femminicidi”

Leggi su italiasera

(Di martedì 19 dicembre 2023) (Adnkronos) – “Un sesto? Ho detto che questo sarà l’ultimo. Io direi godiamoci questo. Facciamo in modo che questo riesca bene e poi ne parleremo”. Cosìha risposto, durante la conferenza stampa diGiovani, a chi gli chiedeva se accetterà la proposta della Rai di non fermarsi al quinto. “Prima facciamo bene questo, che sennò magari non me lo chiedono più”, ha ironizzato il conduttore e direttore artistico. Ci saràun momento dedicato aldella lotta aisuldi. Lo ha annunciatodurante la conferenza stampa diGiovani, rispondendo ad una domanda dell’Adnkronos. ...