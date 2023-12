San Carlo | con il concerto di Natale al via la stagione 23 24

Leggi su anteprima24

(Di martedì 19 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ ildil’appuntamento di apertura dellasinfonica 2023/2024 del Teatro di San. L’inaugurazione è in calendario domani, mercoledì 20 dicembre 2023, a partire dalle ore 19 con Dan Ettinger sul podio alla guida di Orchestra e Coro e degli interpreti vocali Nadine Sierra (Soprano), Ana Maria Labin (Soprano), Attilio Glaser (Tenore), Adolfo Corrado (Basso). In locandina la Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore, D 485 di Franz Schubert e la Grande Messa in do minore, K 427 di Wolfgang Amadeus Mozart. Terminata nel 1816, quando il compositore aveva solo 19 anni, la Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore, D 485 di Franz Schubert fa riferimento esplicito a modelli mozartiani. La presenza del genio immortale di Mozart sembra infatti dominare questa Sinfonia che si presenta ...