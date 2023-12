Samsung Galaxy S20 FE con la patch di sicurezza di dicembre 2023

Leggi su optimagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023) IlS20 FE ha iniziato a ricevere l’ultimo aggiornamento software dell’anno. Il dispositivo sta adesso accogliendo l’upgrade didi, che è ora disponibile in alcuni Paesi dell’Asia e dell’Australia. IlS20 FE 5G ha già ricevuto questo aggiornamento diin alcuni mercati. L’ultima release software per la versione LTE delS20 FE viene fornito con la versione firmware G780GXXS8EWK8. Il nuovo aggiornamento è attualmente disponibile in Australia, Malesia, Tailandia, Filippine e Vietnam. L’upgrade include ladidiche corregge circa 75 vulnerabilità di ...