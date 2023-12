Saman | i genitori condannati all’ergastolo

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 19 dicembre 2023) Pubblicato il 19 Dicembre, 2023 IdiAbbas sono stati entrambiper l’omicidio della figlia di 18 anni. Questa la pena per il padre Ahabbar Abbas e per la madre Nazia Shaheen. Quattordici anni allo zio, Danish Hasnain, assolti i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq, dei quali è stata ordinata l’immediata liberazione. A deciderlo è stata la Corte di assise di Reggio Emilia dopo quasi cinque ore di camera di consiglio. “Ho sentito tante parole false”. Shabbar Abbas, padre della 18enne di origine pachistana, ha negato di aver ucciso la figlia, rilasciando dichiarazioni spontanee nell’aula della Corte di Assise di Reggio Emilia. “Non è vero che sono andato a casa di Saqib (il fidanzato di, ndr) a minacciare. E’ falso, come quelli che ...