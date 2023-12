Saman Abbas | la sentenza | ergastolo per i genitori | poi l' insulto del padre

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Arriva laper il caso. Idella ragazza sono stati condannati all', 14 anni allo zio Danish. Anche oggi nell'attesa dellaildiha cercato di infangare la memoria della figlia uccisa perché non voleva accettare le regole della famiglie e voleva vivere nei pieni diritti del mondo occidentale. "era molto intelligente e forte, ma diceva anche bugie e mi fa male che le persone lo dicano", ha affermato. Poi ne ha anche per il figlio: "Mio figlio dice bugie. Ha raccontato di aver visto, ma non è così, era buio". Questa la sua versione dei fatti a cui però i giudici non hanno creduto: "Pensai che veniva a prenderla Saqib (il fidanzato, ndr), ne ero sicuro, oppure che avrebbe mandato qualcuno. Non ...