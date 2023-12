I cinque familiari della ragazza sono accusati di omicidio, occultamento di cadavere e sequestro di persona. Il pm ha chiesto l'ergastolo per i ... (ilgiornale)

Caso Saman Abbas , attesa per oggi la sentenza di condanna di primo grado nei confronti del padre e degli altri familiari Saman Abbas , una ragazza di ... (361magazine)

I cinque familiari della ragazza sono accusati di omicidio, occultamento di cadavere e sequestro di persona. Il pm ha chiesto l'ergastolo per i ... (ilgiornale)

"Non è vero che sono una persona ricca né legata alla mafia" "Volevo dire tutta la verità, sono state dette tante parole false. Non è vero che sono ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – "Volevo dire tutta la verità, sono state dette tante parole false. Non è vero che sono una persona ricca, che sono legato alla mafia, ... ()

Pubblicato il 19 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – "Volevo dire tutta la verità, sono state dette tante parole false. Non è vero che sono una persona ... ()

Saman Abbas, il padre: "Non ho mai picchiato mia figlia e non l'ho uccisa - Nozze combinate Falso, era contenta"

Signori giudici non ho mai pensato queste cose', ha detto Shabbar, scoppiando a piangere. '... Lei era contenta di sposare il cugino', ha dichiarato ancora il padre di, imputato - insieme ad ...

Saman Abbas, il padre in lacrime in aula: “Non l'ho uccisa io”. Oggi la sentenza il Resto del Carlino

Processo Saman, atteso il verdetto. Il padre Shabbar piange in aula: “Non l’ho uccisa io, non sono un animale… La Repubblica

Saman Abbas, il papà: «Era il mio cuore, non ho pensato di uccidere mia figlia. Neanche gli animali fanno queste cose»

Saman Abbas, il processo. «Mai nella vita mia ho pensato di uccidere mia figlia. Neanche gli animali fanno queste cose. Signori giudici non ho mai pensato queste cose». È ...

Lo zio ritratta, il padre nega. L'ultimo atto del processo per Saman Abbas

È attesa in giornata la sentenza della Corte di Assise di Reggio Emilia per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa nella notte tra il 30 aprile e l'1maggio 2021 a Novellara per essersi ...