Saman Abbas | il difensore del cugino | “Assoluzione? Ci speravo” – Video

"Ikram si è sempre dichiarato innocente sin dal primo momento, abbiamo cercato in tutti i modi di dimostrarlo. Ovviamente mi aspetto che la Procura faccia appello, ma ci difenderemo anche lì, non molliamo perché io credo alla sua innocenza". È il commento all'Adnkronos dell'avvocato Mariagrazia Petrelli.

Saman ieri avrebbe avuto 21 anni: ergastolo per il padre e la madre, 14 anni allo zio. Assolti i cugini

Ergastolo per il padre Shabbar Abbas e per la madre Nazia Shaheen. Quattordici anni allo zio, Danish Hasnain. Assolti i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq, di cui è stata ordinata l'immediata liberazione.

