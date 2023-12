Saman Abbas | condannati all’ergastolo il padre e la madre Assolti i cugini | 14 anni di reclusione per lo zio

Leggi su open.online

(Di martedì 19 dicembre 2023) Dopo cinque ore di camera di consiglio, i giudici hanno deciso: ergastolo per ile ladi, 14allo zio e assoluzione per i due. Davanti alla Corte di assise di Reggio Emilia erano cinque gli imputati per l’omicidio di, la 18enne sparita da Novellara a maggio 2021 e trovata senza vita a novembre 2022. Tutti e cinque sono suoi familiari: ilShabbar, lo zio Danis Hasnain, iIkram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq e laNazia Shaheen. Tutti detenuti, tranne quest’ultima che è ancora latitante in Pakistan. Per i due, i giudici hanno chiesto l’immediata scarcerazione. Ildi ...