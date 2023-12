Salute | associazione Emdr | “Servono strumenti concreti allo psicologo ospedaliero”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 19 dicembre 2023) Presidente Fernandez: "Per Oms intervento costo-efficace in condizioni drammatiche e di emergenza" “L’in ospedale è una realtà che si è costruita giorno dopo giorno, con determinazione, molto lavoro, voglia di fare cultura e trasmettere il contribuito che possiamo dare anche in questo contesto.per lo, per la gestione di