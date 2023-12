Salto con gli sci | l’Italia maschile si apre a ventaglio grazie a quattro azzurri competitivi nel massimo circuito

Leggi su oasport

(Di martedì 19 dicembre 2023) La Coppa del Mondodicon gli sci sta per vivere uno dei momenti salienti della propria stagione, ovverosia la Tournée dei 4 trampolini. È dunque giunto il momento di tracciare un primo bilancio della squadra italiana, tanto più che i punti di riferimento non mancano, essendo già andate in archivio ben otto gare. Non a caso è stato utilizzato il termine “squadra”. Il movimento azzurro può a pieno titolo ritenersi tale, poiché ha scoperto un quarto atleta dotato di diritto di cittadinanza in Coppa del Mondo. Ci perdoneranno i tre saltatori più navigati se cominceremo l’analisi dall’ultimo arrivato, ma proprio Andrea Campregher rappresenta “l’uomo in più” deltricolore. Il ventiduenne veneto si è reso protagonista di un miglioramento esponenziale, palesando innate doti naturali per la disciplina, supportate da una ...