Salernitana Vs Milan | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 19 dicembre 2023) Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I granata, sempre più fanalino di coda, proveranno a fermare i rossoneri che paiono in ripresa e determinati a lottare per il titolo.Vssi giocherà venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio ArechiVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La posizione dei padroni di casa si fa sempre più preoccupante con l’ultimo posto ad appena 8 punti e soprtattutto a meno cinque dalla quart’ultima. La squadra di Inzaghi è reduce da tre sconfitte consecutive nelle ultime cinque, e all’orizzonte non si intravedono segnali di risveglio Rossoneri in forte crescita tanto da aver ottenuto tre vittorie casalinghe nelle ultime tre uscite. La squadra di Pioli vuole mettersi alle spalle un periodo ...