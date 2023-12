Partite tirate e sempre sul filo del rasoio; la trasferta di Salerno contro la Salernitana per il Milan non è mai stata semplice e conta tre ... (dailymilan)

Nel secondo tempo di Atalanta-Salernitana Giulio Maggiore è stato ammonito e sarà fermato per il prossimo incontro di Serie A. Il centrocampista e ... (sportface)

L' Atalanta batte 3-1 in rimonta la Salernitana nel posticipo della 16esima giornata del campionato di Serie A e si issa al settimo posto in ... (liberoquotidiano)

“E’ bello aver segnato nel giorno della duecentesima partita con l’Atalanta, l’ho scoperto oggi. Felice per la vittoria e anche per il gol. La ... (sportface)

Gara valida per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I granata, sempre più fanalino di coda, proveranno a ... (sport.periodicodaily)

Salernitanamania: Milan ultima spiaggia per allenatore e ds

Commenta per primo Non è servita la buona prestazione a Bergamo, laè tornata a casa con zero punti e con il solito - 5 dalla zona salvezza. Ilpuò diventare l'ultima spiaggia; il calendario sarà proibitivo fino a fine gennaio, oltre ai rossoneri i ...

Salernitana-Milan, conferenza di Pioli: ecco data e orario | PM NEWS Pianeta Milan

Salernitana Milan, Lovato avvisa: «Dobbiamo fare punti contro tutti» Milan News 24

De Ketelaere, altra stoccata a Pioli: “Non sono quel tipo di giocatore”

Charles De Ketelaere, ieri in gol in Atalanta-Salernitana, ha fatto intendere come si trovi molto più a suo agio lontano dal Milan.

Serie A, il punto. Cagliari: contro Hellas Verona e Empoli serve lo strappo decisivo

La lotta per la salvezza vede coinvolte al momento da Genoa e Sassuolo a 16 punti alla Salernitana con 8, otto squadre ...