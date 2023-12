Rublev | raptus sul campo da tennis | si arrampica sulla sedia dell' arbitro E | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) L'UltimateShowdown fa arrabbiare tutti, da Holger Rune a Andrey. Il russo numero 5 del ranking Atp sembra quello che ha preso peggio il format rivoluzionario del torneo di esibizione andato in scena a Londra per il gran finale. Quattro quarti da 10 minuti, due punti a testa in servizio, vince chi fa più punti in quarti di otto minuti di gioco ciascuno (senza i tradizionali "15") e soprattutto interazione costante con il pubblico, con tanto di auricolare e microfono. E così gli sfoghi rabbiosi durante e dopo i match diventano uno spettacolo nello spettacolo. Anche perché i giocatori sembrano fare poco o nulla per "contenersi". Se il danese Rune ha parlato espressamente di "spettacolo di m***a" contestando la formula a tempo,ha fatto qualcosa di più, e di peggio: è arrivato quasi alle mani con il povero ...