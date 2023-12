Romamania | impotenti davanti a casi clinici e problemi Mou a vita? In tanti si sono stancati di lui’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di martedì 19 dicembre 2023) 2023-12-19 17:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Ho letto, osservato, guardato, ascoltato. Dopo l’uscita di Mou che vorrebbe restare e chiede ai Friedkin di fargli sapere entro un paio di mesi, ho cercato di leggere in controluce il risultato di Bologna con le prospettive della squadra e dell’allenatore. Quella sconfitta, non ho grandi dubbi, per come è maturata e per il senso di impotenza – nel gioco soprattutto – rappresenta un crudo spartiacque nell’avventura romanista di Mourinho. Il popolo del sold out e cioè quelli che vanno all’Olimpico e lo vorrebbero tutta laa prescindere, non vacilla più di tanto. C’è invece chi non ne può più e lo dice chiaramente nei capannelli pallonari fuori dal bar o sui social, riflettendo il proprio pensiero su gioco e risultati della squadra. In effetti, la Roma dà una forte sensazione di impotenza. Sembra ...