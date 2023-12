Roma Termini | “Babbo Natale poliziotto” regala felicità a 200 studenti

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 19 dicembre 2023), 19 dicembre 2023 – Si è tenuto l’ormai tradizionale Concerto della Fanfara della Polizia di Stato presso la stazione di. L’iniziativa, sperimentata con successo negli scorsi anni, in questa edizione ha avuto una connotazione diversa perché è stata dedicata ai più giovani coinvolgendo 200 alunni delle scuolene che hanno partecipato agli incontri in classe sull’educazione alla legalità con le campagne “Scuole sicure” della Questura e con il progetto “Train…to be cool” della Polizia ferroviaria. I musicisti della Fanfara sono entrati in stazione marciando sulle note di “Giocondità”, marcia di ordinanza della Polizia di Stato, e si sono posizionati all’interno della galleria gommata suscitando lo stupore del pubblico di passaggio anche grazie allo sventolio di tante bandierine della Repubblica ...