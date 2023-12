Roma | Lukaku dedica speciale al figlio | “Mi hai cambiato la vita per sempre”

Roma sconfitta 2-0 al Dall'Ara dal Bologna che si prende il quarto posto della Serie A in solitaria, a 28 punti. La squadra rossoblù trova la quinta ... (iltempo)

Roma-Sheriff 3-0 : a segno Lukaku - Belotti e il giovane Pisilli. Mou chiude al secondo posto (e farà i playoff)

Il miracolo non c?è, non resta che lo spareggio. Il primato del girone, la Roma non lo perde di certo contro lo Sheriff, il peccato originale è da ... (ilmessaggero)