Roma | lavori notturni su 8 km di strade | ecco quando e dove

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 19 dicembre 2023), dalle 21 alle 6 del mattino, in viale Bruno Buozzi nel Municipio II, via dell’Almone,è in corso il rifacimento dei marciapiedi, via Casal Rotondo nel Municipio VIII e via dell’Acqua Acetosa Ostiense nel Municipio IX, stanno inoltre per terminare iin via Tor de’ Schiavi, nel Municipio V.paralizzata dai cantieri: il piano per spostare idi notte Da Tor Pagnotta a via della Serenissima, tutti isullediIl Dipartimento Csimu, infine, ha iniziato dalla serata di lunedì 18 dicembre iin via di Tor Pagnotta e via Erminio Spalla e nel mese di gennaio avvierà il cantiere in via della Serenissima. Le lavorazioni riguardano il ...