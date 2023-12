Roma | il termovalorizzatore per la gestione dei rifiuti

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 19 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un progetto ambizioso per risolvere uno dei problemi più pressanti della Capitale italiana: ladei. La soluzione si chiama. Questo il focus della conferenza “locomotiva d’Italia. Capitale pulita” organizzata dal quotidiano “Il Tempo” in cui si sono confrontati esperti e istituzioni, da Parigi a Vienna, dove già esistono, fino a, che si prepara a costruirlo. L’impianto, definito uno dei più avanzati al mondo, non solo contribuirà all’eliminazione delle discariche a costi sostenibili ma genererà anche notevoli quantità di risorse preziose. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.