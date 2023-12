Roma | i Friedkin gelano Mourinho

(Di martedì 19 dicembre 2023)chiama,non risponde. Come si legge su La Repubblica, la proritetà dellachiede la qualificazione alla prossima...

"Se oggi firmerei se la proprietà mi presentasse il rinnovo? È una domanda ipotetica perché non è successo e non mi piace rispondere a domande ... (247.libero)

José Mourinho e la Roma potrebbero continuare insieme anche dopo questa stagione. In casa giallorossa infatti si starebbe aprendo uno spiraglio ... (sportface)

Come riporta La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna infatti, la società sarebbe convinta di rinnovare il contratto all'allenatore lusitano, e ... (247.libero)

“Voglio restare”. Chi ci segue sa che Mourinho non lo pensa da ieri, ma l’uscita pubblica del tecnico portoghese mette davvero... (calciomercato)

La Roma perde a Bologna 2 - 0 e Josè Mourinho lancia un ultimatum ai Friendkin. "Voglio che una cosa sia chiara: non voglio che la gente pensi che la ... (247.libero)

Scossa Mourinho: Friedkin riflette

Un errore di sottovalutazione da parte deiche rischia di minare il prosieguo dell'annata. Perché al centro dei discorsi non c'è più lama José. Che fa e disfa, a suo piacimento. ...

Rinnovo Mourinho Roma: la risposta dei Friedkin - calcionapoli24.it mobile CalcioNapoli24

Roma, Mourinho mette spalle al muro Friedkin. Le condizioni per il rinnovo Calciomercato.com

Scossa Mourinho: Friedkin riflette

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in ...

Roma, in trasferta la media è da retrocessione: nove sconfitte nel 2023

In meno di una settimana, i giallorossi sono scivolati dal quarto posto, garantito per la partecipazione alla Champions, a trovarsi ...