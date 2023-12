Roma | cena di Natale | per Smalling menù speciale

un’opera musicale contro ogni guerra . Andrà in scena il 19 e 20 dicembre al teatro Palladium di Roma la “ Cantata contro la guerra – verso LA ... (ilfattoquotidiano)

La stagione di Lorenzo Pellegrini non decolla. Il capitano della Roma sta avendo qualche difficoltà in termini di rendimento e nelle... (calciomercato)

Frasi su Marcenaro e Berardi - ammenda 20mila euro a Mourinho e Roma

Niente squalifica per il tecnico. La somma sarà devoluta all'Ail Roma - Patteggiamento e sanzione per l'allenatore della Roma José Mourinho e per ... (ilgiornaleditalia)