Roberto Celestri | l’influencer dell’arte

Leggi su optimagazine

(Di martedì 19 dicembre 2023) Nome:Cognome:Anno di nascita: 2001Città: Noto (Siracusa)Piattaforme: InstagramCategoria: Art influencer Chi èè un videomaker e un art-influencer originario di Noto (SR). Fin da bambinomostra una grande passione per il mondo dell’audiovisivo, che coltiva da autodidatta e anche avvalendosi della collaborazione con professionisti del settore Nel 2020 scopre la funzione Reel di Instagram e decide di sperimentare un nuovo formato di video in cui racconta le opere d’arte in meno di 30 secondi, usando solo il suo iPhone e le sue mani come stabilizzatore. Con il suo stile semplice ma efficace, basato su un piano sequenza e una colonna sonora classica,riesce a catturare l’attenzione ...