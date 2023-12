Ristorante Bosco Milano | Menu | prezzi e orari

Leggi su milano-notizie

(Di martedì 19 dicembre 2023) A, dove passato e presente si fondono in un’esplosione di genialità e tradizione, sorge unche prende il nome dalla maestosa opera architettonica che domina la zona del Centro Direzionale di. A soli due minuti dalVerticale, si erge ilVerticale, un piccolo santuario della raffinata gastronomia, dove l’amore per gli ingredienti di qualità e sapori ricercati sono i pilastri del successo di questa oasi culinaria. La location, giovane ed elegante, non rinuncia al gusto e alla tradizione, creando un connubio perfetto di elementi che rendono ilVerticale un luogo ideale per trascorrere serate indimenticabili. Che si tratti di momenti conviviali con gli amici, romantici appuntamenti di coppia o ...