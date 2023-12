Riforma del Patto | Parigi e Berlino accelerano | “Restano da risolvere piccole difficoltà tecniche” Si punta a un accordo mercoledì

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 dicembre 2023) Solo quattro giorni fa il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva definito “scarse” le possibilità di un’intesa sulladeldi Stabilità all’Ecofin convocato per il 20 dicembre. Si era detto sul merito e anche sul metodo, perché la riunione si svolgerà in videoconferenza: non l’ideale per chiudere su un tema così cruciale, secondo il titolare del Mef e la premier Giorgia Meloni. Ora però, con lo spettro di un ritorno in vigore del vecchio, Francia e Germania. Martedì pomeriggio il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ha visto ain bilaterale l’omologo francese, Bruno Le Maire. E quest’ultimo si è spinto a dire che in serata si troverà un, sottolineando chehanno “molto ...