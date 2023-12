Riforma del fisco e semplificazione | avanti tutta Sì del Cdm al decreto sulla Pa e agli aiuti a Kiev

Via libera definitivo ai decreti sulla fiscalità internazionale e su adempimenti e versamenti. E prima lettura per un nuovo testo con disposizioni ... (ilfattoquotidiano)

Il Cile boccia (di nuovo) la riforma della Costituzione : il 55% dice ‘no’. Resta in vigore la Carta scritta dalla dittatura di Pinochet

Il Cile non riesce a dare l’ultimo colpo di spugna sul regime di Augusto Pinochet. Per la seconda volta in poco più di un anno, gli aventi diritto ... (ilfattoquotidiano)